Kitty is terminaal ziek, maar wil eerst haar boek afmaken: ‘Schrijf me niet af voor ik dood ben’

Wethouder Visser: 'Maak in de bedrijfs­kan­ti­nes kroketten duurder en appels goedkoper’

30 maart NIJMEGEN - De kilo's vliegen eraan in coronatijd. Voor wethouder Grete Visser (Gezondheid) biedt dat een prachtig aangrijpingspunt om Nijmegenaren te stimuleren gezonder te leven. ,,Het gesprek voeren over overgewicht is dankzij corona makkelijker. Het taboe is eraf.”