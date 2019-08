Klachten over hangjongeren: deel Lentse Warande verboden voor auto’s

De afsluiting is een bliksemactie van de gemeente Nijmegen na klachten van omwonenden uit Lent. De Lentse Warande was een verzamelplek geworden van jongeren in auto’s. Dat gebeurde vooral in de avonduren. Jonge bestuurders reden af en aan en soms op hoge snelheid met piepende banden, volgens de bewoners in hun klachten aan de gemeente Nijmegen. Er waren ook sterke vermoedens dat ter plekke drugs werden gebruikt.

Dat alles leidde ertoe dat veel inwoners van nabij gelegen woningen zich niet meer veilig voelden. Omdat het lastig voor de politie was om op die afgelegen plek regelmatig te controleren, is nu het hele wegvak afgesloten. Het gaat om een doodlopende weg, zodat er niemand door benadeeld wordt. Het gebiedje is nu alleen nog bereikbaar voor fietsers en voetgangers en dat past beter in de groene en natuurlijke omgeving van de Warande, vindt de gemeente.

Om drie uur 's nachts nog kabaal

Willem Kuipers is een van de buurtbewoners die actie heeft gevoerd tegen de overlast. ,,We konden soms niet eens tv kijken, omdat er zoveel herrie was. Regelmatig was er om drie uur ‘s nachts zelfs nog kabaal. Er werden straatraces gehouden, de radio stond hard en we vonden er altijd veel lachgaspatronen.” Volgens hem hebben hij en de buurtbewoners drie jaar geageerd. Kuipers: ,,Er waren zeker drie buurtbewoners die op het punt stonden te verhuizen. We hebben het aangekaart bij het overleg Rivierenpark, bij de wijkmanager en bij wethouder Bert Velthuis. Ze zouden allemaal hun best doen maar uiteindelijk kregen we te horen dat er toch niets aan te doen was."

Blij verrast

Tot de maandag voor de Vierdaagseweek. ,,Ten einde raad hebben we gevraagd of we met burgemeester Bruls mochten praten. Daar was ook de baas van de wijkagenten en iemand van de afdeling veiligheid bij. Tien dagen later was de weg afgesloten. We waren er zelf verrast over. We zijn blij: nu is het zoals het hoort te zijn.”