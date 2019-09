Klachtenregen over harde muziek op festival Het Nest: ‘Het gedreun hield maar niet op’

NIJMEGEN - Dancefestival Het Nest heeft afgelopen weekend een ware klachtenregen veroorzaakt in Nijmegen wegens geluidsoverlast. Het festival beleefde zaterdag in het Goffertpark zijn derde editie. 23 mensen belden naar de gemeente Nijmegen om te klagen over de harde muziek en de dreunen, die bij veel mensen zelfs in huis te horen waren.

Nog eens zestien mensen belden naar de organisatie en vijf mensen stuurden een e-mail. De festivalorganisatie baalt enorm en maakt in een reactie excuses. ‘Het is een smet op een verder geweldige dag, waar 10.000 muziekliefhebbers van hebben genoten.’

‘Alsof ik op een houseparty was’

Een van de klachten kwam van Janneke van den Berg, die tijdens een wandeling op Heumensoord naar eigen zeggen ‘gek werd van het lawaai'. ,,Het was alsof ik daar op een houseparty was beland, zo absurd hard was de herrie. Eenmaal thuis, vlakbij het Goffertpark, hield het niet op. Door het dubbele glas van mijn woning kwam het zo doorheen. Het was niet te doen.”

In de 25 jaar dat ze in Nijmegen woont, heeft ze nooit grote overlast gehad. ,,Ook niet bij concerten als van Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Ik gun ieder zijn feestje, maar zaterdag was de bloody limit.”

Quote Het is een smet op een verder geweldige dag, waar 10.000 muzieklief­heb­bers van hebben genoten Festivalorganisatie

Limiet was bereikt

Gert-Jan Weijers uit de wijk Hazenkamp belde niet naar de gemeente. Hij stuurde net als veel anderen een boze tweet de wereld in om zijn ergernis over ‘die rotherrie’ kenbaar te maken. ,,Ik vind al die concerten en evenementen in het park hartstikke mooi en ben echt geen zeur. Maar nu was de limiet bereikt. Het dreunde continu door. Ik heb de ramen 's nachts dicht moeten doen om te kunnen slapen.”

Zelfs in Nijmegen-Oost hadden verschillende omwonenden last van de harde dreunen, zo blijkt ook uit de vele klachten op sociale media als Twitter en Facebook. ,,Mijn logeerhond werd er erg onrustig van. Het was extreem, alsof er een busje jongeren in de buurt was dat bonkende herrie had opgezet”, zegt een bewoner, die anoniem wil blijven.

Quote Door het dubbele glas van mijn woning kwam de herrie er zo doorheen. Het was niet te doen Janneke van den Berg

Extra investeringen

De festivalorganisatie laat weten juist extra geïnvesteerd te hebben in een modern geluidssysteem dat uitdooft aan de achterzijde, om de overlast te beperken. Volgens Ruud Bos, woordvoerder van Het Nest, moet er iets mis zijn gegaan met het geluid vanaf het podium De Kuul, één van de vijf podia.

‘We gaan nauwkeurig uitzoeken wat er mis is gegaan bij het ophangen van de speakers daar. Het lijkt erop dat die verkeerd zijn opgehangen. Het effect is versterkt door de wind, die zaterdag in dezelfde richting stond als het podiumgeluid’, schrijft hij in een reactie.

Geen boetes