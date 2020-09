‘Klant die taxichauffeur ernstig mishandelde in Nijmegen vroeg of er afluisterapparatuur in taxi zat’

‘Corona­haard’-café Van Rijn gaat weer open: ‘We zijn eigenlijk een beetje overvallen’

18 september NIJMEGEN - Café van Rijn in Nijmegen mag na 2,5 week sluiting vanwege coronabesmettingen, de deuren weer per direct openen. ,,We hebben het tien minuten geleden (18.40 uur vrijdagavond, red.) gehoord. Over twee uur gaan we weer klanten ontvangen”, aldus Freek Hartgring van café Van Rijn.