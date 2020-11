Klant spuugt personeelslid Nijmeegse Albert Heijn vol in gezicht: ‘Onbeschofte actie’

Één van de mannen pikte dat niet. Hij ging fel tegen het besluit in. Buiten het filiaal kwam het tot een opstootje met een personeelslid dat met de drie mee naar buiten was gelopen. De man ging tegen de medewerker tekeer en begon hem te beledigen. ,,Hij stak een dikke middelvinger op en hij ging spugen. De medewerker kreeg een flinke fluim, vol in het gezicht. Heel asociaal. Het was echt een onbeschofte actie.”



Een ander personeelslid heeft gefilmd wat er gebeurde en hoe het drietal er met de auto vandoor ging. Het kenteken stond duidelijk in beeld, waardoor Zweers en zijn collega's het voertuig konden opzoeken. Zij zetten daarop alles op alles om de spuger te vinden. ,,‘Hier ga je niet mee wegkomen’, dachten we meteen. Iemand vol in het gezicht spugen, dat kan echt niet. Helemaal niet in deze coronatijd.”