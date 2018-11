Klanten steunen massaal supermarkt Jan Linders na overval: ‘De dief is niet lief. Groeten Jonas’

Lina Domacassé is altijd maar bezig met de salsa

14:18 NIJMEGEN - Ze is 66, maar er is nog geen haar op haar hoofd die denkt aan stoppen of minderen. Lina Domacassé, die in Nijmegen salsadansschool Amanné runt, bruist van de energie. ,,Salsales geven is mijn leven. Eén ding is zeker: dansen houdt je jong en fit.’’