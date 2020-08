Kleine bus in de ban om coronavirus: risico voor chauffeur is te groot

Voor de uitbraak van de pandemie kozen vervoerders er soms voor om kleinere bussen (max. 8 passagiers) in te zetten op tijdstippen waarop routes erg rustig zijn, daarmee worden kosten bespaard. Nu rijden op de routes altijd grote bussen.



Volgens OV-NL, de vereniging voor alle vervoerders in Nederland, gaat het om ongeveer 30 busjes in Nederland die ‘marginaal’ worden ingezet. Onderzoeksinstituut TNO heeft onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen als spatschermen in grote bussen en trams om de chauffeur te beschermen tegen het virus. Volgens OV-NL zijn die maatregelen in combinatie met anderhalve meter afstand tot de chauffeur afdoende.