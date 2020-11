Kleinzoon doet emotionele oproep: ‘Geef de moord op de werkbazen bij Honig een plek’

Over het lot van zijn grootvader werd in de familie van Charl Giesen (53) altijd gezwegen. Charl wist dat zijn grootvader jong was gestorven, maar dat hij was vergiftigd met rattengif, daarvan had hij geen idee. Dat vertelde zijn vader hem pas in 2018, op zijn eigen 80e verjaardag. Een emotioneel moment.



,,Mijn opa was tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven. Er was nooit over gepraat. Hij zal wel soldaat zijn geweest, dacht ik altijd. Tot mijn vader mij twee jaar geleden een artikel liet zien over de gifmoorden bij de Honigfabriek en vertelde hoe het zat. Dat heb ik wel even moeten verwerken.”