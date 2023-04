Klimaatactivisten bezetten opnieuw Nijmeegs ING-kantoor, politie ter plaatse

Met video Scheuren in huis en gekmakende trillingen, bewoners pislink om tijdelijke bushalte: ‘Ik tril m'n bed uit’

Scheuren die opeens in huis ontstaan. Trillingen ‘om gek van te worden’, de hele dag door. Een tijdelijke bushalte maakt bewoners in het Nijmeegse Waterkwartier woedend. ,,We trillen ’s ochtends uit bed.”