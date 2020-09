Klimaatfestival Nimma aan Zee: ‘Die hete zomers maken duidelijk dat het ernst is’

Stappen in coronatijd: met z’n allen dansen in een boerderij in Wageningen, alsof het virus niet bestaat

13 september NIJMEGEN/ WAGENINGEN - Hoe gaat het er na middernacht aan toe in het uitgaansleven? Waar in Nijmegen na een corona-uitbraak nog maar één echte kroeg voor jongeren open is, wordt op een afgelegen boerderij in Wageningen behoorlijk gefeest alsof het virus niet bestaat.