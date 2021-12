Klokkenluider: onrust in Nijmegen-West moest gesust

Anders denken met Eva: ‘Innoveren is van iedereen’

NIJMEGEN - Binnen 48 uur na het begin van de coronacrisis waren al haar afspraken geannuleerd. Toen ze na een tijdje wel uitgeklust en uitgetuinierd was, besloot Eva van Otterlo, eigenares van een tekstbureau: ‘Ik ga iets doen, ik ga een boek schrijven’. Innovatie in Nijmegen is de werktitel. Maar het kan net zo goed Anders denken gaan heten. Het wordingsproces is een innovatie op zichzelf, zegt ze. En tegelijkertijd ook een persoonlijke ontdekkingstocht.

29 november