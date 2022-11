Klusjesman Mehmet werd uit het niets vermoord in Beuningen: zo staat het proces tegen de verdachten ervoor

Verdachten vergis­moord Nijmege­naar Mehmet (49) blijven vastzitten

ARNHEM/BEUNINGEN - De avond voor de moord op de 49-jarige Nijmegenaar Mehmet Kilicsoy waren de verdachten nog samen met speelgoedpistolen aan het paintballen. Een dag later zouden twee van hen in Beuningen met echte vuurwapens zijn uitgestapt uit een busje, dat van tevoren al was klaargezet. Vijf kogels bleken dodelijk voor Mehmet Kilicsoy.

