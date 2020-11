Knokken om taxibedrijf te redden: door coronacrisis zijn er nauwelijks klanten

burgemeester in coronatijd Bruls: ‘Virus altijd in achter­hoofd, maar deze week vooral geraakt door held Maradona’

28 november Hubert Bruls (54) is burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, een streek met 560.000 inwoners. Hier vertelt hij wekelijks over zijn leven in coronatijd. En dit keer ook over jeugdheld Diego Armando Maradona. ,,Ik raad niet aan zijn levenswandel na te apen.”