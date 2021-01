Knuffel is terug bij jonge Midas na avonturen met de Nijmeegse politie

70 procent meer autobran­den in Arnhem, bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit

4 januari ARNHEM - Het aantal autobranden in Arnhem is in 2020 met 71 procent gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van Alarmeringen.nl, een website die alle uitrukken van hulpdiensten verzamelt. Ook in Wageningen werden flink meer autobranden gemeld.