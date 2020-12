‘Knullige en zenuwachtige’ overvaller (21) uit Nijmegen moet 4 jaar de cel in

Onbekenden proberen sneeuwpop in brand te steken; Sprookjes­rou­te voortijdig afgebroken

29 december NIJMEGEN - De Sprookjesroute met lichtsculpturen in het centrum van de stad wordt vandaag nog afgebroken. Onbekenden hebben een poging gedaan de sneeuwpop op de Waalkade in brand te steken, ook is er schade aan het sculptuur ontstaan doordat geprobeerd is erop te klimmen.