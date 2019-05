KNVB wil opleiding voor álle trainers, plus verklaring van goed gedrag

Om de voetballers te werven en te behouden, onderneemt de KNVB allerhande activiteiten. Nieuw is dat de bond nu gaat investeren in de trainers. Er wordt drie ton uitgetrokken om die op het gewenste niveau te krijgen. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, daar wil de bond nog niks over zeggen. Duidelijk is wel dat de KNVB alle trainers in elk geval toegang wil geven tot een speciaal voor hen gemaakte website met allerhande informatie.



Volgens voorzitter Ad Frik van de Nijmeegse Federatie van amateurvoetbalclubs met er voor gewaakt worden dat trainers veel extra tijd kwijt zijn. ,,Het is vaak al moeilijk genoeg om een ouder te vinden die tijd vrijmaakt om elke zaterdag en een keer doordeweeks als trainer te fungeren.”



Ook stuit het verplichten van een verklaring omtrent gedrag bij clubs soms op bezwaren. ,,Je hoort dat clubs bang zijn dat vrijwilligers gaan lopen als ze zo'n verklaring moeten gaan regelen. Dat valt in de praktijk vaak mee, maar die angst is er wel.”