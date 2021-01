Koelvesten maken het werk op corona-afdeling van het Radboudumc draaglijker

Een leger aan vrijwilli­gers, maar toch is er te weinig personeel in het verpleeg­huis

14 januari Door corona is het keihard werken voor personeel in de verpleeghuizen in de regio Nijmegen. Er zijn ook nog eens meer ziekmeldingen dan ooit. Dus zet die honderden vrijwilligers in voor zorgtaken, zou je denken. Nood breekt wet. Maar zo simpel is het niet.