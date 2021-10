Kogel is door de kerk: ook in Nijmegen vanaf vrijdag corona-polsbandjes

5 vragen en antwoorden Polsband­jes op stapavond trekken aandacht Arnhem en Nijmegen, maar hoe werkt dat dan? ‘Geen één systeem is 100 procent waterdicht’

30 september Op kroegentocht in tijden van corona. En dat zonder dat je de QR-code op je mobiele telefoon bij elk café moet opzoeken. Alkmaar en Breda experimenteerden afgelopen weekeinde met stempels en polsbandjes die dat mogelijk maakten. Horecaondernemers in Arnhem en Nijmegen hebben nu ook wel oren naar het systeem. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Vijf vragen en antwoorden.