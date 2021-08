Kok Sibrecht Benning verlaat restaurant Nacional voor Wijchense keuken: ‘Ik wil echt, mooi koken’

Bij Document 12 krijgt ze die ruimte wel, zegt ze. ,,Ik mag daar zelf een menu bedenken, met wijnen erbij.” Ze kijkt uit naar het samenwerken met eigenaar en sommelier Tim Bongers. ,,Hij heeft een enorme kennis van wijnen.”



Document 12 is een in 2019 geopende luxe lunchroom, maar tijdens de tweede lockdown besloot Bongers zich om te vormen tot een compleet restaurant met diners in de avond. Benning neemt daarin vanaf 1 september de leiding en Laura Peters, die tot nu toe alles alleen deed in de keuken, wordt haar rechterhand.



Benning is een bekend in kok in Nijmegen en omgeving. Haar restaurant De Sjalot met Frans-Arabische smaken was een groot succes, maar eind 2019 stopte ze daarmee om voor haar tienerzoon te zorgen.