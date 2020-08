Komt levensreddend middel voor leukemiepatiënt na zoektocht van 25 jaar eindelijk op de markt?

het gesprek Nijmege­naar Max van Olden is de Nederland­se John Grisham: ‘Sleep de lezer mee in je verhaal’

1 augustus Max van Olden is succesvol advocaat én thrillerschrijver. Zijn boeken worden gewaardeerd door pers en lezers, inmiddels ligt zijn derde roman in de winkels. De twee beroepen hebben een overeenkomst, vindt Van Olden. ,,Je moet mensen meeslepen in je verhaal.”