Komt Mariken van Nimwegen niet uit Nijmegen, maar uit Balgoij?

Het boek Mariken van Nimwegen speelt waarschijnlijk helemaal niet in Nijmegen. Nijmegen is hoogstwaarschijnlijk alleen gekozen als symbolische plaatsnaam.



Tot die conclusie komt hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten. Dinsdag houdt hij, omdat het in Nijmegen Marikenjaar is, voor historische vereniging Numaga een lezing over het mirakelspel dat tot de top twintig van de Nederlandse klassieke literaire werken behoort.



Als Nijmegen wél echt plaats van handeling van het verhaal zou zijn, dan is in elk geval ook zeker dat Mariken helemaal niet uit Nijmegen komt. Meest waarschijnlijke woonplaats van het meisje is Balgoij, denkt Joosten. Maar er is ook een oud pleidooi om Loo (bij Duiven) als woonplaats van Mariken aan te wijzen.