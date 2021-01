Koning videobelt met Bruls over rellen rond avondklok

Ongeregeldheden

De burgemeesters vertelden Willem-Alexander over de ongeregeldheden waar hun gemeenten sinds de invoering van de avondklok afgelopen zaterdag mee te maken hebben. Zo werd in Urk een coronatestcentrum in brand gestoken en in Haarlem werd de politie bekogeld met stenen. De politie in Zwolle en Geleen pakte jongeren op die met vuurwerk gooiden.