Koning Willem-Alexander in 'Green Capital' Nijmegen

Jacht op illegale kamerver­huur­der in Nijmegen

3 juli NIJMEGEN - Nijmegen gaat jacht maken op Illegale kamerverhuurders in de wijken Nijmegen-Oost, Bottendaal en het stadscentrum. Want uit deze wijken komen de meeste klachten over overlast. Voor de aanpak van de illegale panden maakt Nijmegen 180.000 euro vrij.