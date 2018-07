Koning Willem-Alexander lacht in Nijmegen om een opmerking van Jadi

UPDATENIJMEGEN - Koning Willem-Alexander is vanochtend kort voor 10.00 uur gearriveerd in Nijmegen. Hij bezoekt de de stad , die dit jaar de 'meest duurzame hoofdstad van Europa' is.

De koning kwam tien minuten te vroeg aan in het bezoekerscentrum Green Capital aan het Kelfkensbos. Daar kreeg hij uitleg over een stoel gemaakt van smartphonehoesjes en broodroosters. Hij ging er ook even op zitten. Er waren enkele tientallen toeschouwers.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over een stoel van gerecyclede smartphonehoesjes. © Frank Hermans/De Gelderlander

De sfeer was ontspannen. In Den Haag en Amsterdam ging een bezoek van de koning eerder gepaard met dranghekken. ,,Maar dit is Nijmegen’’, zei Dineke Eikelboom. Een boek dat Willem-Alexander werd aangeboden, werd in ontvangst genomen door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Experiment

Even later ging de koning naar de Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie aan de Waalkade. Het is vooral belangrijk dat kinderen hun ouders duurzaam leren denken, zei Koning Willem-Alexander daar. ,,Dat is het meest effectief.’’ Hij vindt Boomplantdag een goed initiatief.



,,Als we niks doen, gaan we allemaal dood’’, zei leerling Jadi van de Prins Mauritsschool bij een experiment met zand en water waarbij een oplopende waterstand gesimuleerd werd. De koning moest lachen. ,,Je vat het heel kernachtig samen.’’

Volledig scherm Willem-Alexander tekent het gastenboek van de stad. © Frank Hermans/De Gelderlander

Kunstenaars

Na de gesprekken tekende de koning het gastenboek van de stad. Nu volgt een wandeling via de Lindenberghaven naar de Stadswaard.

Bij de Lindenberghaven wordt een toelichting gegeven op het project Walk of Waste. Dit zijn door Nijmeegse kunstenaars versierde afvalbakken. Het bezoek wordt afgesloten met een korte wandeling door natuurgebied De Stadswaard aan de stadsgrens van Nijmegen.

Volledig scherm Willem-Alexander bij de versierde prullenbakken. © Frank Hermans/De Gelderlander