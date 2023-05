Koningin Máxima op werkbezoek als cadeau voor jarig NXP in Nijmegen

Vrouw op scooter raakt gewond na botsing met auto op kruispunt Groesbeek­se­weg

Een vrouw op een scooter is dinsdagavond gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een auto op het kruispunt Sophiaweg met de Groesbeekseweg. Het slachtoffer raakte gewond aan haar been en is meegenomen naar het ziekenhuis.