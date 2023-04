Koningsdag 2023 in Nijmegen: zo zit het met afval ophalen

Geld voor Heumense dorpsdich­ter: ‘Het is een culturele traditie’

De ‘dorpsdichter’ is in de gemeente Heumen inmiddels zo ingeburgerd dat je kunt spreken van een ‘lokale culturele traditie’ die ‘volwassen’ is geworden. Dat vinden burgemeester en wethouders van die gemeente. Die trekken vanaf nu een bescheiden bedrag uit om het werk van de dichter te ondersteunen.