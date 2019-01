Koos Spee: ‘Geen tijd voor controle drugs in verkeer moet niet kunnen’

Capaciteit

De drugstest in het verkeer is ingevoerd in juli 2017. Volgens de politie is die erg tijdrovend om uit te voeren: als de test positief is volgt een bloedtest en moeten twee agenten met de vermoedelijke drugsklant naar het bureau. Daarna moet een GGD-arts worden ingeschakeld. Spee: ,,De overheid is al heel lang bezig met het invoeren van die test. Nu is die er eindelijk, en wordt die nóg weinig gebruikt omdat het veel tijd kost. Dat moet niet kunnen. Eerder kon het NFI de hoeveelheid onderzoeken van bloedmonsters van betrapte automobilisten al niet aan. Ongelooflijk. Véél meer agenten zouden zich hier mee moeten bezighouden. Natuurlijk zijn terrorisme en bijvoorbeeld kluiskraken heel belangrijk. Maar in het verkeer vallen nog altijd de meeste doden in Nederland. De overheid zou er goed aan doen de capaciteit van agenten die zich op drugsaanpak richten te verhogen. Er wordt nu te weinig gehandhaafd.’’

Voorlichting

Om het aantal drugsgebruikers in het verkeer terug te schroeven, zou er volgens Spee ook meer voorlichting moeten komen. Volgens de verkeersdeskundige zijn mensen zich er te weinig van bewust hoe lang drugs in het lichaam blijven.



,,Dat cannabis 24 uur later nog opgespoord kan worden, weten veel mensen niet. En kijk alleen al naar hoe makkelijk er tegenwoordig een pilletje wordt gepakt. Over alcohol in het verkeer worden al sinds jaar en dag voorlichtingscampagnes gevoerd. Het is hoog tijd dat dat ook met drugs gaat gebeuren. Daarvoor ligt een verantwoordelijkheid bij het ministerie.’’



Spee is ervan overtuigd dat er nog veel drugsgebruikers in het verkeer onder de radar van politie blijven. ,,We lopen als Nederland duidelijk niet voorop in de bestrijding hiervan. Dat er nog vaak te weinig tijd voor is, moet niet kunnen.’’