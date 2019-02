Koperdieven veroorzaakten stroomstoring Nijmegen

NEC-spits Ferdy Druijf beseft dat zijn eerste hattrick op het juiste moment kwam

1 februari NIJMEGEN - NEC-spits Ferdy Druijf maakte vrijdagavond tegen Jong FC Utrecht (4-1) zijn eerste hattrick in het betaalde voetbal. Toch twijfelt hij nog even in de catacomben van De Goffert. ,,Ik weet niet helemaal zeker of het mijn eerste is. Ik denk het wel.’’