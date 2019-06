Kortsluiting in schouwburg: Lubach in Nijmegen afgelast

Wanneer de voorstelling wordt ingehaald, is nog niet duidelijk.



,,We zijn met Arjen aan het overleggen wat een geschikte datum is. We gaan nu alle gasten informeren zodat er niemand voor niks voor de deur staat. We vinden het onwijs jammer. We bieden onze excuses aan aan Arjen en de gasten’’, zegt een woordvoerster.



‘Ik ga snel overleggen met het theater om een datum te vinden om de voorstelling in te halen en hoe ik aan mensen moet uitleggen wat een trekkenwand is’, schrijft Lubach op Instagram.



‘Ik vind het echt superjammer en vervelend voor iedereen die zich had verheugd op vanavond!’



De trekkenwand is de hijsinstallatie boven het podium waaraan doeken en decorstukken hangen. Naar verluidt is de kortsluiting ontstaan na een korte brand in een elektrische installatie. Die brand is door de brandweer geblust.