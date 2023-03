Kou in Nijmeegse probleemflat moet straks écht weg zijn: experts dichten gaten om tocht tegen te gaan

met video Boze bewoners van pas gerenoveer­de flat in opstand tegen kou: ‘Het is één en al ellende’

NIJMEGEN - Bibberen in huis, omdat de verwarming niet werkt. Douchewater dat opeens bloedheet wordt. Flatcomplex De Vijverhorst in de Nijmeegse wijk Meijhorst is in 2021 gerenoveerd, maar bij verschillende bewoners zijn de gebreken niet weg. Met een petitie roepen ze op tot actie.