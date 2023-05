Krakers bezetten etage boven Levi’s in Nijmegen, winkelier boos: ‘Wij betalen hier huur voor’

Druten geeft ruim 700.000 om dorpshuis De Lier in Puiflijk op te lappen

De gemeente Druten trekt ruim 700.000 euro uit om Dorpshuis De Lier in Puiflijk op te knappen. Let op, het betreft dus geen geld voor een grondige renovatie of nieuwbouw. Die beslissing is nog niet genomen.