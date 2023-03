Krakers moeten pand in Nijmegen na maand verlaten: ‘Maar we stoppen niet’

Maand lang gekraakt

Huisrecht

Om het pand aan de Karrengas alsnog te laten ontruimen, moest de rechter-commissaris eraan te pas komen. Die boog zich over de vragen wat Hendriks heeft gedaan om kraak te voorkomen, of er een nieuwe bestemming voor het pand is en op welke termijn die nieuwe bestemming er dan zou zijn.

Besloten zitting

,,We waren op het ergste voorbereid en waren ook in de veronderstelling dat het pand al tijdens de zitting ontruimd kon worden. Daarom hadden we al wat spullen ingepakt. Dat we nu even de tijd krijgen, is fijn”, zegt een woordvoerder van het krakerscollectief, die alleen anoniem wil praten. ,,We gaan dit weekend vertrekken, maar het kraken gaat door. Wij stoppen niet.”