Krijgt Nijmegen een 'voedselpas' voor gezond eten? 'Dit verlaagt de drempel naar hulp’

Ook gisteren weer veel uitval treinen Maaslijn

CUIJK - Net als vorige week vallen er op de Maaslijn ook nu weer veel treinen uit. Maandag reden er in de spits per uur geen vier, maar twee treinen tussen Venray en Nijmegen. Arriva geeft aan dat het het gevolg is van personeelsgebrek. Gisteren werd het uitvallen van de treinen gemeld via Twitter.

15 november