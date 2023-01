Krijgt veelbesproken brug over Waalhaven speciale liftbaan? Ruim 1 miljoen duurder

Krijgt de Nijmeegse ‘deugbrug’ rolstoel­lif­ten en braille op de trapleu­ning? Dat wordt nu onderzocht

NIJMEGEN - Wie slecht ter been is, kan straks mogelijk toch over de omstreden voetgangersbrug die Nijmegen wil aanleggen tussen centrum en de nieuwbouw van het Waalfront. De gemeente gaat onderzoeken of de brug kan worden uitgerust met een rolstoellift. En misschien ook wel met braille op de trapleuning.

24 september