Kritiek op aanpak illegale kamers

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de kans echter groot dat daar in de nabije toekomst verandering in komt. Bewoners in de wijk Bottendaal maken zich daar boos over, want in hun ogen gebeurt er niets. Dat terwijl wethouder Harriët Tiemens in de zomer van 2018 aankondigde harde maatregelen te nemen tegen eigenaren van bewoners van illegale studentenhuizen. Bottendaal is een wijk met heel veel verkamerde panden, de wijk was daarom ook een van de hotspots waar controleurs als eerste aan de slag zijn gegaan.