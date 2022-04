Kritiek op duurder eerste drankje tijdens Vierdaagsefeesten; roep om statiegeld

Zijn ‘nieuwe’ Nijmegena­ren te beroerd een tweede parkeerver­gun­ning te betalen? In het Waterkwar­tier denken ze van wel

NIJMEGEN - Bewoners in het Waterkwartier zijn het zat: sinds de invoering van betaald parkeren in Nijmegen-West staat het bomvol auto’s in delen van de oude volksbuurt waar parkeren nog wél gratis is. Auto’s van bewoners uit Koningsdaal, de duurdere nieuwbouwwijk ertegenover, denken ze. Maar is dat echt zo?

15 april