Kritiek op hogeschool nu wachtwoorden op straat liggen: ‘Deze lijst mocht zo niet bestaan’

Ook Bas Teunissen van VPNGids.nl denkt dat de hogeschool wel iets te verwijten is. ,,Eigenlijk is het schokkend dat er wachtwoorden gevonden zijn. Dit is extreem onveilig. Het lijkt erop dat de hogeschool niet zorgvuldig is geweest.’’ Een woordvoerder van de HAN zegt nog niet op het onderzoek vooruit te kunnen lopen. ,,We snappen de kritiek en begrijpen dat dit vragen oproept. Maar we willen dit goed onderzoeken, voor we kunnen zeggen dat dit klopt.’’