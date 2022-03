Kritiek op onderzoek naar omgevingsdienst Nijmegen: ‘Wij willen nu oplossingen’

Video Cruise­schip in Waalhaven klaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelin­gen: ‘We zijn van alles voorzien’

NIJMEGEN - Cruiseschip Traviata is gereed voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het schip uit Malden is maandagochtend aangemeerd in de Nijmeegse Waalhaven. Vanaf maandagmiddag kunnen de eerste gasten er terecht.

