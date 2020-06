Kritische Roc-docent die met ontslag moet: ‘Ik ga niet weg voor zak geld en geheimhoudingsverklaring’

Van Manen is het niet eens met de gang van zaken en stapt desnoods naar de rechter om ontbinding van het contract aan te vechten. Volgens haar is de vrijheid van meningsuiting in het geding. Zij weigert om principiële redenen om te onderhandelen over een vertrekregeling.



‘Dat zou namelijk betekenen dat ik instem met mijn vertrek waarna ik met een flinke zak geld en een geheimhoudingsverklaring de school verlaat. Vergeet het maar! Ik ga vechten voor de vrijheid van meningsuiting’, schrijft ze op haar eigen website.



Van Manen schreef in haar boek - titel: ‘Wanneer krijgen we weer les? De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs’ - over de in 2017 geïntroduceerde lesmethode ‘gepersonaliseerd onderwijs’.



Daarbij werden met ingang van schooljaar 2017-2018 klassikale lessen ingeruild voor zelfstandig leren en flexibel werken, onder meer bij de opleidingen voor onderwijsassistent en pedagogisch medewerker voor de kinderopvang.