Kroeg dreigt beelden van dief online te zetten: 'Je staat herkenbaar op beeld terwijl je aso-daad pleegt’

Volgens café-eigenaar Gert de Graaf is het al de derde keer in een jaar tijd dat iemand spullen steelt uit de kroeg. ,,Dat is heel opvallend. Daarvoor gebeurde dit eigenlijk nooit. Telkens zijn het spullen van de bovenverdieping die geen grote waarde hebben. Maar dat neemt niet weg dat het erg vervelend is”, zegt hij.

Dronkemansactie?

De aquarel heeft ook weinig financiële waarde, legt de eigenaar uit. De emotionele waarde is daarentegen groter. Het gaat om een schilderij waarop het café en het terras te zien zijn. ,,Ooit was er een kalender met aquarels van twaalf cafés in de stad. Van de schilder hebben wij het origineel gekregen. Het hangt al jaren op de bovenverdieping van ons café.”



De dief heeft de lijst in de zaak laten hangen: alleen het aquarel is gestolen. De Graaf vraagt zich af wat hem heeft bezield. ,,Niets menselijks is ons vreemd, natuurlijk. Misschien dat het in een dronken bui is gebeurd? Ik hoop dat hij er spijt van heeft en we het aquarel terug gaan zien. Al denk ik dat die kans klein is.”