Kronenburgerpark vol krijtcirkels om drukte te voorkomen: ‘Belangrijk om afstand te houden. Prima zo, toch?

Vierdaagse­fees­ten 2021 gaan definitief niet door: ‘Voelt als stranden in het zicht van de haven’

23 april NIJMEGEN - Met pijn in het hart heeft Stichting Vierdaagsefeesten de knoop doorgehakt: de editie 2021 gaat niet door. Tot deze week is gewerkt aan een light-versie met 1,5 meter-regels, in nauw overleg met gemeente en hulpdiensten. Toch wordt gevreesd voor een onbeheersbare toeloop van mensen, het stadscentrum van Nijmegen is immers vrij toegankelijk. Directeur-bestuurder Joris Bouwmeister: ,,Dit voelt als stranden in het zicht van de haven.”