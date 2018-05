Kudde schapen blokkeert verkeer over de Waalkade

De hele trip duurt zo'n vier uur. ,,Met drie man en twee herdershonden kunnen we die schapen gemakkelijk door de stad leiden. De schapen vertrouwen ons inmiddels: ze weten dat ze naar een plek gaan met nieuw gras. De uitlaten van voertuigen vinden ze verwarrend en we moeten zorgen dat ze niet zomaar in de Waal belanden. Dit is de route die de minste verkeersproblemen oplevert.’’



De schapentrek is voor de verkeersdeelnemers een verrassing. Een stadsbus moet zo'n half uurtje achter de kudde blijven rijden. ,,We weten gewoon niet waar we op welk moment van de dag zijn. De bussen vooraf informeren is dus vrij zinloos.’’ Ook agenten in een politieauto hebben geen idee waarom het verkeer stokt.