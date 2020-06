Kunstenaar plakt kilometers tape in Museum het Valkhof

Tape art valt onder street art, iets waar Scheffer al langer mee bezig was. Graffiti, stencils, en nu tape. Heel veel tape. Het is de eerste keer dat hij een museum onder handen mag nemen. ,,In Duitsland is tapekunst veel groter. Daar doen hele crews grote projecten. Dat inspireerde mij om dat ook te proberen.”



In vier dagen tijd verdeelde Scheffer de vloeren van het museum in vlakken van 1,5 meter breed. Ongeveer drie kilometer tape plakte hij op de Nijmeegse vloer. De verschillende kleuren tape en de strakke lijnen voelen alsof je in een werk van Mondriaan loopt. ,,Ik heb een paar kleine details aangebracht die je kunt zien als je goed kijkt”, zegt de tapekunstenaar.