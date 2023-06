Kunststof object viel van Waalbrug door losgeraakte kitlaag, alle platen deze week weggehaald

Verkiezing Doe mee en stem: Wie is de Nijmeegste Nijmege­naar?

Sinds de zomer van 2020 hebben verslaggever Geert Willems en fotograaf Sara Donkers honderd Nijmegenaren aan de lezers van de Gelderlander voorgesteld in de serie de Nijmeegste. Nu is het aan diezelfde lezers om de ultieme vraag te beantwoorden: Wie van die honderd is nu de aller-Nijmeegste?