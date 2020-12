Kurt verloor vorig jaar zijn zwangere vriendin Kim (25), nu zoekt hij naar antwoorden: 'Wat gebeurde er in die laatste minuten?’

update 44 kilo illegaal vuurwerk in Nijmeegs schuurtje ontdekt

21 december NIJMEGEN - De politie heeft zondag 44 kilo illegaal, zwaar vuurwerk aangetroffen in een schuurtje achter een woning in de Nijmeegse wijk Hatert. De bewoner, een 30-jarige man, is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het vuurwerk is in beslag genomen.