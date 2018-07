Kussensloop vol wiet: Nijmegenaar (50) aangehouden

Omdat er meldingen waren van harde knallen - vuurwerk of pistoolschoten - rukte de politie met meerdere eenheden uit naar de omgeving van de Palmstraat in Oss. Dat was rond 21.15 uur. Er werd een onderzoek ingesteld.



In de Rozenstraat werd Nijmegenaar aangetroffen met een gevulde kussensloop in zijn handen. Op zijn minst opmerkelijk, dus de politie ging naar hem toe. Toen hij dat zag, gooide de man zijn kussensloop met inhoud snel in een geparkeerd voertuig.



Dat zagen de agenten. Na controle bleek dat in de grote zak twee sealbags vol wiet zaten. De drugs en de auto zijn in beslag genomen. De man uit Nijmegen is aangehouden.