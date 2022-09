Kwekerijtjes bestaan niet meer: ‘De Mocro Maffia is overal’

HEUMEN - De henneptoppen hingen al te drogen in de grote wietkwekerij die woensdag in Heumen werd opgerold. Nog even en ze zouden klaar zijn om te knippen en de handel in te gaan. Naar de coffeeshops, in de joints die gewone mensen legaal kunnen kopen.