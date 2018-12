KWF geeft Radboudumc ruim 5 miljoen voor kankeronderzoek

Nijmeegse schutter wilde einde aan bedreigin­gen maken: ‘Ons gezin werd maanden geterrori­seerd’

18:01 ARNHEM/NIJMEGEN – Tegen een 21-jarige Nijmegenaar die in april een 19-jarige wijkgenoot uit Lindenholt op een parkeerplaats in Leuvensbroek in zijn arm schoot, is dinsdag twee jaar jeugddetentie waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist.