La Place in Nijmegen na maandenlange sluiting open: eindelijk weer zalmfilet met panorama

Na de gedwongen horeca-sluiting in maart is La Place Nijmegen op deze dinsdag 1 september, ruim vijf maanden later, weer open. Ja, het heeft lang geduurd. De horecaformule is hard geraakt door het coronavirus, voor 23 La Place-vestigingen is definitief het doek gevallen waaronder die in Arnhem. Maar ‘Nijmegen’ blijft, met een nieuw concept van ‘lekker, gezond en vers eten, met nog meer nadruk op snelheid en gemak’, zei een woordvoerster eerder. Daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt.