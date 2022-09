Laatste delen Nijmeegse energiecentrale worden opgeblazen; waterzakken moeten stofhinder voorkomen

In het harnas Een gewone werkdag in de oude kolencen­tra­le, maar dan is er grote consterna­tie: waar is Geoffrey?

Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. De Gelderlander sprak met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Dit is deel drie: over sloper Geoffrey die verongelukte in de oude kolencentrale in Nijmegen.

6 mei